Атлетико сегодня сенсационно проиграл Алавесу, поэтому Реал получил шанс оторваться на вершине Ла Лиги от конкурентов. Но поединок с Вильярреалом получился очень сложным. Первый тайм завершился без голов, а Реал ни разу не пробил в створ чужих ворот. Бензема и Начо просили пенальти – это и все достижения "сливочных".

Вильярреал, в свою очередь, атаковал значительно острее. Гости разрывали фланги Мадрида. Вальверде справа проигрывал позицию и страдал от активности Данжума. Голландец уже в дебюте матча проскочил двух оппонентов и заставил Куртуа спасать ворота. Затем после прострела с правого края перспективно бил Алькасер – снова на месте Тибо.

"Желтая субмарина" искусно разбивала неорганизованный прессинг Реала. Пино и Данжума, сохраняя высокие позиции на флангах, растягивали оборону хозяев. Как следствие, у ворот Куртуа регулярно возникал пожар.

This may be our worst pressing game yet. The gaps between the midfield and defensive line are MASSIVE. pic.twitter.com/PT6MJB54Tt — Matt Wiltse (@MattWiltse4) September 25, 2021

Реал ударно начал второй тайм и создал два супершанса, однако Милитао не сумел точным ударом замкнуть подачу Асенсио со штрафного, а Бензема оказался в офсайде. Запал "сливочных" быстро угас, а Вильярреал ответил не хуже. Данжума снова проскочил Вальверде и пробил в Куртуа. Интересный розыгрыш стандарта привел к моменту Торреса, но Пау не дотянулся до мяча.

В конце встречи Реал создал своего рода навал, Рульи пришлось вступать в игру, но забить мадридцам таки не удалось. В итоге – нулевая ничья. Реал набрал 17 очков и остался на первом месте в Примере, но потерял шанс увеличить отрыв до 5 пунктов.