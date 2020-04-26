Реал не спешит продлевать контракт с Вараном – француз выиграл с мадридцами 4 Лиги чемпионов

Мадридский клуб еще не предлагал новое соглашение 27-летнему центрбеку сборной Франции.

Центральный защитник Реала Рафаэль Варан проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Впервые за последние годы чемпиона мира-2018 не донимают травмы – на момент остановки сезона француз успел наиграть 33 матча, в которых забил 3 гола.

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Впрочем, роскошные показатели Варана не побуждают руководство клуба предлагать центрбеку новый контракт. Для боссов Реала наступает решающий период, ведь действующее соглашение француза рассчитано до лета 2022 года, а претендентов на него достаточно, отмечает AS.

Реал еще даже не начал работу над новым контрактом француза. Существует определенный риск ухода 27-летнего защитника, в услугах которого заинтересованы МЮ и ПСЖ.

К слову, в прошлом году Варан был близок к переходу именно в ПСЖ, но решил остаться в Мадриде. Француз выступает за "бланкос" с 2011 года и успел 4 раза выиграть Лигу чемпионов, а еще дважды стал чемпионом Испании.

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