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Реал не собирается покупать Родриго за 120 млн евро

11:46 43 Читати українською
Реал не собирается покупать Родриго за 120 млн евро
Родриго Морено / ФК Валенсия

Форвард Валенсии Родриго вряд ли окажется в мадридском Реале, поскольку королевский клуб не собирается платить огромную сумму за игрока.

Мадридский Реал был заинтересован в возвращении своего воспитанника Родриго Морено. Но, как сообщает Marca, королевский клуб отказался от этой идеи.

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Валенсия уже подготовилась к продаже игрока сборной Ипании, подписав Кевина Гамейро и арендовав Миши Батшуаи. "Летучие мыши" стремятся получить 120 млн евро.

Эта сумма отпугнула "сливочных", которые не считают нужным платить за нападающего столько денег.

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