Эдер Милитао разорвал крестообразную связку в матче против Осасуны. Кроме того, в лазарете находится Давид Алаба, который до сих пор не восстановился. На фоне травм игроков обороны Реал хочет подписать нового защитника.

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Как сообщает AS, на данный момент мадридцы могут подписывать свободных агентов, но кандидатура Серихо Рамоса не рассматривается, поскольку отношения испанца и Флорентино Переса разрушены. Возвращение в клуб выглядит невозможным.

Симон Кьер, Альваро Гонсалес и Карим Рекик не являются вариантами для Реала, хотя они также находятся без контракта.

До открытия зимнего трансферного окна мадридцы будут играть с парой Рюдигер – Чуамени, а также использовать Хакобо и Асенсио. Наиболее вероятным вариантом для "сливочных" является Эмерик Ляпорт. Он хочет вернуться в Европу, потому что не доволен жизнью в Саудовской Аравии. По информации Рамона Альвареса, первые контракты с Ляпортом состоялись и он является приоритетом.

Если не удастся договориться с Аль-Насром, то Реал попытается подписать Кастелло Люкеба из Лейпцига. Его оценивают в 40 миллионов евро. Также мадридцы присматриваются к Витору Реиса с Палмейраса и Валентина Гомеша с Велес Сарсфиолда.

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