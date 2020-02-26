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Реал не смог обжаловать скандальное удаление Родриго – бразилец не сыграет против Барселоны и оплатит смешной штраф

15:10 56 Читати українською
Реал не смог обжаловать скандальное удаление Родриго – бразилец не сыграет против Барселоны и оплатит смешной штраф
Родриго Гоис / Diario AS

Нападающему Реала Родриго Гоису таки придется отвечать за свои нарушения в матче за Кастилью.

 

Обжалование красной карточки таланта "сливочных" завершилось неудачно, информирует AS.

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Родриго во время матча за Кастилью ответил на провокацию соперника, получил второй "горчичник" и был вынужден покинуть поле. Дисквалификация бразильца распространяется и на матчи Примеры, поэтому Реал не сможет рассчитывать на игрока в битве против Барселоны в рамках 26 тура. Дисциплинарный комитет не согласился с доводами мадридцев в защиту Родриго, и наказание осталось в силе. Клуб также должен уплатить 45 евро штрафа, финансовые потери нападающего еще болезненнее – 185 евро.

К слову, Родриго провел 20 поединков в составе Реала в текущем сезоне, отметившись 8 голами и 2 ассистами. На Бернабеу бразилец перебрался из родного Сантоса за 45 млн евро.

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Реал Мадрид - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис
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