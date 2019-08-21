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Реал не смог обжаловать красную карточку Модрича – игрок пропустит матч против новой команды Лунина

16:17 27 Читати українською
Реал не смог обжаловать красную карточку Модрича – игрок пропустит матч против новой команды Лунина
Лука Модрич / ФК Реал Мадрид

Лука Модрич не сможет помочь Реалу в матче 2 тура Ла Лиги против Вальядолида из-за удаления в игре с Сельтой (3:1).

 

Комитет соревнования Королевской федерации футбола Испании отклонил апелляцию мадридского Реала о дисквалификации Луки Модрича в поединке 1 тура Ла Лиги против Сельты (3:1), сообщает AS.

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На 56-й минуте матча хорват грубо сыграл против оппонента, задев зону ахилла. Арбитр матча Эстрада Фернандес (который обслуживал поединок Динамо и Брюгге), показал хорвату вторую желтую карточку. Он трактовал этот эпизод как нарушение без возможности завладеть мячом.

Во 2 туре Реал будет дома принимать Вальядолид, которому отдал на правах аренды Андрея Лунина. Кстати, украинец имеет право сыграть в этом поединке.

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Украинцы за рубежом Реал Мадрид - Вальядолід Лука Модрич Лука Модрич Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Испания Андрей Лунин Андрей Лунин
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