Реал не смог обжаловать красную карточку Модрича – игрок пропустит матч против новой команды Лунина

Лука Модрич не сможет помочь Реалу в матче 2 тура Ла Лиги против Вальядолида из-за удаления в игре с Сельтой (3:1).

Комитет соревнования Королевской федерации футбола Испании отклонил апелляцию мадридского Реала о дисквалификации Луки Модрича в поединке 1 тура Ла Лиги против Сельты (3:1), сообщает AS.

Рамос – об удалении Модрича: Такие решения защищают футбол, VAR должен помогать

На 56-й минуте матча хорват грубо сыграл против оппонента, задев зону ахилла. Арбитр матча Эстрада Фернандес (который обслуживал поединок Динамо и Брюгге), показал хорвату вторую желтую карточку. Он трактовал этот эпизод как нарушение без возможности завладеть мячом.

Во 2 туре Реал будет дома принимать Вальядолид, которому отдал на правах аренды Андрея Лунина. Кстати, украинец имеет право сыграть в этом поединке.

Реал в меньшинстве победил Сельту – Кроос отметился шикарным голом