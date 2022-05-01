Некоторые команды чемпионата Испании очень не любят отмечать чужие успехи.

Почти все команды элитного дивизиона коротенькими сообщениями поздравили мадридцев с чемпионством, даже Барселона, сообщает Marca.

Атлетико не очень хочет организовывать Реал чемпионский коридор – игроки аргументировали свою позицию

За сутки ничего не написали всего 2 клуба – Атлетико и Осасуна. "Матрасников" вообще можно считать главными "грубиянами" соцсетей. Они никак не вспомнили успех Бетиса в Кубке, поэтому нечего было и ожидать чествования соседей.

Добавим, что 8 мая Атлетико будет принимать Реал в рамках следующего тура чемпионата Испании.

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