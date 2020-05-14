Реал не ожидал, что с ними так жестко будет разговаривать клуб, о котором они никогда не слышали, – Рафаилов

Бывший генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов раскрыл финансовые детали трансфера Андрея Лунина в Реал.

"За Лунина Заря получила около 12 млн евро, если со всеми бонусами. Мы долго торговались, задели все, что могли.

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Они не думали, что клуб, о котором они никогда не слышали, будет так жестко разговаривать. В конечном итоге сумма будет такой. Хотя сначала самую большую сумму предлагал Эвертон", – рассказал Рафаилов для программы Вацко Live.

Напомним, сейчас Андрей защищает цвета Овьедо на права аренды. В нынешнем сезоне Сегунды Лунин провел 9 матчей.

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