Полузащитник Реала Иско не желает продолжать карьеру в составе Севильи.

Испанец не желает идти на снижение зарплаты ради перехода в Севилью на арендной основе, сообщает AS.

Иско готов покинуть Реал уже в январе

Отмечается, что Иско согласится на аренду лишь к тому клуба, который сможет предложить такую же зарплату, которую он получает в Мадриде. Андалусийцы же считают запросы хавбека завышенными.

К слову, испанец сыграл лишь в 7 матчах в составе Реала в текущем сезоне, отметившись никакими результативными действиями.

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