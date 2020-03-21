Реал не может договориться с Рамосом о новом контракте – известна причина

Королевский клуб не может договориться со своим лидером о продлении действующего соглашения.

Действующий контракт 33-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года. Реал взял за традицию не продлевать контракты со старшими 32 лет футболистами более чем на год. Руководство клуба пока не намерено нарушать эту традицию в переговорах с Рамосом.

"Роналду и Рамос звали меня в Реал", – Левандовски объяснил, почему остался в Баварии

Такая позиция клуба не устраивает капитана, информирует Marca. Он рассчитывает на более длительное продолжение сотрудничества и ожидает, что клуб изменит свою позицию в этом вопросе.

Напомним, Рамос перешел в Реал летом 2005 года из Севильи за 27 млн ​​евро. С мадридским клубом он 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Суперкубке Испании и Клубном чемпионате мира, а также дважды завоевывал Кубок страны.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині