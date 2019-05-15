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Реал не может договориться с Челси по цене Азара

15 мая 10:20 347 Читати українською
Реал не может договориться с Челси по цене Азара
Эден Азар / Reuters

Челси не собирается снижать цену своего лидера Эдена Азара.

Лондонцы не уступят ни единым фунтом во время переговоров с мадридским Реалом, сообщает Evening Standard.

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Испанцы предлагают за звездного вингера 86 млн фунтов, но такая сумма кажется Челси недостаточной. "Синие" настаивают на сотне миллионов за своего лидера.

Ранее сообщалось, что Челси попытается удержать Азара любой ценой, поскольку команда не сможет подписать ему замену из-за трансферного бана от ФИФА.

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