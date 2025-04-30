Реал не хочет дарить Анчелотти 25 млн евро – ранее стороны об этом договорились
Реал не хочет выплачивать главному тренеру Карло Анчелотти зарплату за следующий сезон после его увольнения.
Реал не желает выплачивать Карло Анчелотти зарплату после возможного увольнения итальянца с поста главного тренера, информирует ESPN Brasil. 65-летний специалист хотел бы получить от "бланкос" значительную часть суммы, которая предусмотрена в качестве выплаты за сезон 2025/26 в соглашении Анчелотти с клубом. Речь идет о сумме в около 25 миллионов евро.
Анчелотти "выбил" из Реала зарплату за следующий сезон и пожизненную должность
Президент Реала понимает, что может уволить Анчелотти после завершения чемпионата Испании сезона 2024/25, но не хочет выплачивать тренеру зарплату, которая предусмотрена действующим соглашением на следующий сезон.
По информации Relevo, Реал не хочет отпускать Анчелотти до КЧМ-2025, а итальянский тренер также имеет предложение от Аль-Хиляля.
Ранее сообщалось, что Карло "выбил" из Реала зарплату за следующий сезон, даже если он уйдет этим летом.
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