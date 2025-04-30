Реал не хочет выплачивать главному тренеру Карло Анчелотти зарплату за следующий сезон после его увольнения.

Реал не желает выплачивать Карло Анчелотти зарплату после возможного увольнения итальянца с поста главного тренера, информирует ESPN Brasil. 65-летний специалист хотел бы получить от "бланкос" значительную часть суммы, которая предусмотрена в качестве выплаты за сезон 2025/26 в соглашении Анчелотти с клубом. Речь идет о сумме в около 25 миллионов евро.

Анчелотти "выбил" из Реала зарплату за следующий сезон и пожизненную должность

Президент Реала понимает, что может уволить Анчелотти после завершения чемпионата Испании сезона 2024/25, но не хочет выплачивать тренеру зарплату, которая предусмотрена действующим соглашением на следующий сезон.

По информации Relevo, Реал не хочет отпускать Анчелотти до КЧМ-2025, а итальянский тренер также имеет предложение от Аль-Хиляля.

Ранее сообщалось, что Карло "выбил" из Реала зарплату за следующий сезон, даже если он уйдет этим летом.

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