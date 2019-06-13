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Реал не будет удерживать Асенсио от перехода в другой клуб

21:02 33 Читати українською
Реал не будет удерживать Асенсио от перехода в другой клуб
Марко Асенсио / Reuters

Мадридцы изменили свою позицию относительно трансфера полузащитника Марко Асенсио.

Испанец может покинуть Реал уже в это межсезонье, информирует Cadena Ser.

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Руководство "сливочных" больше не считает Асенсио неприкосновенным и готово рассмотреть достойные предложения за одного из своих талантов. Ранее в Реале отказывались обсуждать трансфер, но новые звезды, которые пополнили состав команды этим летом могут закрыть путь в стартовый состав для Марко.

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23-летний Асенсио отличился 1 голом и 5 ассистами в Ла Лиге.

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Трансферы Трансферы Реал Мадрид Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Марко Асенсио Марко Асенсио
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