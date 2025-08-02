Реал подтвердил проведение нового предсезонного матча: в следующий вторник, 12 августа, "бланкос" сыграют с Тиролем в Инсбруке. Матч начнется в 19:00 и станет частью плана подготовки, разработанного Хаби Алонсо перед официальным стартом сезона 2025/26.

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Этот товарищеский матч является первым для "сливочных" после участия в Клубном чемпионате мира. Целью матча является дальнейшее развитие навыков и оттачивание соревновательного ритма перед дебютом в лиге. Матч против Тироля позволит Хаби Алонсо продолжить тестирование новых вариантов, распределить игровое время между игроками и интегрировать новичков в структуру команды.

Дебют в Ла Лиге состоится через неделю, во вторник, 19 августа, на Сантьяго Бернабеу против Осасуны.