Реал назвал официальную дату презентации Мбаппе
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вскоре впервые наденет футболку Реала.
После завершения сезона "сливочные" объявили о трансфере 25-летнего француза. Килиан Мбаппе подписал контракт на пять лет.
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Несмотря на то, что объявление состоялось еще в июне, француза публике до сих пор не представили из-за его участия в чемпионате Европы. Презентация Мбаппе состоится 16 июля в 12:00 по местному времени на Сантьяго Бернабеу. Затем Килиан ответит на вопросы СМИ. Об этом сообщил официальный сайт мадридцев.
Напомним, что француз покинул ПСЖ после семи сезонов в статусе свободного агента.
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