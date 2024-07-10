После завершения сезона "сливочные" объявили о трансфере 25-летнего француза. Килиан Мбаппе подписал контракт на пять лет.

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Несмотря на то, что объявление состоялось еще в июне, француза публике до сих пор не представили из-за его участия в чемпионате Европы. Презентация Мбаппе состоится 16 июля в 12:00 по местному времени на Сантьяго Бернабеу. Затем Килиан ответит на вопросы СМИ. Об этом сообщил официальный сайт мадридцев.

Напомним, что француз покинул ПСЖ после семи сезонов в статусе свободного агента.

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