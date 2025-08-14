Манчестер Сити отпустили Джека Грилиша в Эвертон и уже подыскали ему замену. “Горожане” длительное время следили за Родриго из Реала.

Как сообщает Николо Скира, Манчестер Сит готов предложить 24-летнему бразильцу контракт сроком на пять лет. Английский клуб уже провел предварительные переговоры с Родриго. Реал, если игрок захочет покинуть клуб, будет требовать за его трансфер более 100 миллионов евро.

Напомним, Родриго присоединился к "бланкос" в 2019 году. Всего он сыграл в 270 матчах, в которых забил 68 голов и отдал 51 ассист. Со "сливочными" бразилец выиграл две Лиги чемпионов, а также трижды завоевывал титул чемпиона Испании.

