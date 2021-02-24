На Рафаэля Варана охотятся несколько грандов. Реал хочет сохранить его у себя.

Будущее одного из лидеров "сливочных" все еще остается неопределенным. Манчестер Юнайтед готов серьезно побороться за него, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

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Руководство Реала настроено удержать Варана. Королевский клуб готов даже дать ему капитанскую повязку. Правда, только при условии, если Серхио Рамос покинет коллектив летом. К слову, его будущее в Мадриде тоже пока под вопросом.

Напомним, Рафаэль Варан провел в текущем сезоне 30 матчей и даже отметился 2 голами. Его контракт с Реалом рассчитан до лета 2022 года.

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