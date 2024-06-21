Ровно через 10 дней контракт Адриена Рабьо с Ювентусом завершится. Спортивный директор "Старой синьоры" Кристиано Джунтоли предложил французу новое соглашение по схеме 2+1 с годовой зарплатой в 7,5 млн евро и ждёт от футболиста ответ.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, француз уклоняется от ответа из-за интереса к нему со стороны Реала. Переезд в Мадрид не только повысит статус самого Рабьо, но и окунёт его в дружескую атмосферу - в Мадриде уже выступают такие его соотечественники, как Мбаппе, Чуамени, Камавинга и Менди.

Реал ищет замену Тони Кроосу, который объявил о завершении карьеры после Евро-2024. Мадридский клуб считает, что Рабьо идеально подходит на замену немцу.

Сообщается, что Ювентус готов подождать от Адриена ответ ещё несколько дней, но молчание Рабьо пугает клуб. Поэтому "Старая синьора" приступила к поискам его замены и обратила свой взор на полузащитника Монако Юссуфа Фофана.

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