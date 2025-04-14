Реал готовит изменения в атакующей линии команды в случае трансфера Винисиуса Жуниора, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

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Отмечается, что летний переход бразильца в Саудовскую Аравию не является исключенным. Саудовцы мечтают оформить трансфер звезды Реала, возможная сделка о переходе Винисиуса может стать рекордной с точки зрения трансферной стоимости и заработной платы. В случае продажи вингера, Реал попытается подписать норвежского форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда.

Напомним, в нынешнем сезоне бразильский полузащитник провел 44 матча, забил 19 голов и отдал 14 ассистов. Контракт Винисиуса с Реалом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 200 млн евро.

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