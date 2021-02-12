В лагере Реала готовятся к плану Б на случай прощания с Серхио Рамосом.

Защитник Севильи Диего Карлос имеет шанс присоединиться к Реалу, сообщает Marca.

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В лагере мадридцев рассматривают бразильца в качестве потенциальной замены 34-летнему Серхио Рамосу, который до сих пор не определился относительно своего будущего в королевском клубе. Напомним, контракт капитана Реала со "сливочными" завершается летом.

Севилья приобрела Диего у Нанта в 2019-м за 15 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Карлос провел 19 матчей.

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