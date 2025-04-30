Недавнее заявление агента Жорже Мендеша относительно заинтересованности разных клубов в услугах Андрея Лунина насторожило Реал, и "бланкос" решили присмотреть варианты на замену украинцу.

Лунин на пути к уходу из Реала – президент европейского клуба подтвердил интерес к украинцу

Жоан Гарсия стал одной из главных сенсаций этого сезона Ла Лиги и привлек к себе внимание Реала и Астон Виллы, информирует Marca. Его клаусула составляет всего 25 млн евро – оба клуба могут себе позволить такое приобретение.

Сообщается, что Жоан Гарсия не будет бояться конкуренции с Тибо Куртуа. Он не боится трудностей и знает, что его сила – в упорном труде и совершенствовании, что он и продемонстрировал в Эспаньоле.

С другой стороны Астон Вилла гарантировала бы Гарсии место основного голкипера. К действующему вратарю Виллы Эмилиано Мартинесу проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.

Согласно источнику, Жоан также находится в шорт-листе Арсенала и Барселоны.

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