Реал нашел замену Куртуа – мадридцы готовят потрясающую сумму на нового голкипера

Голкипер Реала Тибо Куртуа может получить нового конкурента в рамке мадридского клуба.

Руководство мадридского Реала задумалось о подписании нового голкипера из-за ненадежной игры Тибо Куртуа в начале сезона 2019/20.

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"Сливочные" собираются подписать 22-летнего голкипера Атлетика Унаи Симона, сообщает El Desmarque. Сумма трансфера может составить 50 млн евро – именно такая клаусула прописана в соглашении голкипера с басками.

К слову, в нынешнем сезоне Симон сыграл в восьми поединках чемпионата Испании, в которых пропустил четыре гола.

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