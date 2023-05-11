Эпоха Модрича и Крооса в Мадриде скоро завершится. Руководство "сливочных" постепенно обновляет линию полузащиты и пытается найти замены двум ветеранам.

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Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Филиппа Кесслера и Мануэля Бонке, Реал внимательно следит за Йозуа Киммихом. Мадридский клуб рассматривает возможность подписания немецкого полузащитника в 2024 году – после ухода Луки Модрича и Тони Крооса. "Сливочные" хотят, чтобы опытный игрок стал лидером их молодой полузащиты. Этим летом Киммих не будет рассматривать переход в другой клуб, но в будущем он хотел бы выступать в составе команды, которая постоянно участвует в Лиге чемпионов.

Контракт 28-летнего футболиста с Баварией действует до 2025 года. О переговорах по новому соглашению не сообщалось. В текущем сезоне Киммих провел 44 матча во всех турнирах за мюнхенцев. В его активе шесть голов и 11 результативных передач.

Real Madrid are eyeing Joshua Kimmich for the era after Kroos and Modrić (2024). The European champions want an experienced and established player to lead their young midfield. Kimmich's Bayern contract expires in 2025 [@kessler_philipp, @mano_bonke] pic.twitter.com/iuurwjxP2t — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 10, 2023

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