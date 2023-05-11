Реал нашел замену Кроосу – на радарах звезда Баварии
Реал планирует усилить полузащиту и выбрал уже потенциального кандидата.
Эпоха Модрича и Крооса в Мадриде скоро завершится. Руководство "сливочных" постепенно обновляет линию полузащиты и пытается найти замены двум ветеранам.
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Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Филиппа Кесслера и Мануэля Бонке, Реал внимательно следит за Йозуа Киммихом. Мадридский клуб рассматривает возможность подписания немецкого полузащитника в 2024 году – после ухода Луки Модрича и Тони Крооса. "Сливочные" хотят, чтобы опытный игрок стал лидером их молодой полузащиты. Этим летом Киммих не будет рассматривать переход в другой клуб, но в будущем он хотел бы выступать в составе команды, которая постоянно участвует в Лиге чемпионов.
Контракт 28-летнего футболиста с Баварией действует до 2025 года. О переговорах по новому соглашению не сообщалось. В текущем сезоне Киммих провел 44 матча во всех турнирах за мюнхенцев. В его активе шесть голов и 11 результативных передач.
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