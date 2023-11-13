Мадридцы уволили хорватского врача Нико Михича. Он работал с командой шесть сезонов, а именно с 2017 года.

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Как сообщает Marca, главной причиной увольнения было "дело Гюлера". Турецкий полузащитник до сих пор не дебютировал за Реал из-за рецидива травмы. К тому же в прошлом было много споров относительно лечения Бензема, Алабы и Себальоса. Руководство "сливочных" также недовольно тем, что с начала сезона в команде много травм.

Напомним, сейчас в лазарете Реала находятся Беллингем, Чуамени, Кепа, Куртуа, Себальйос, Милитао, и Гюлер.

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