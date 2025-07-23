Вингер Реала и сборной Бразилии Родриго может оказаться в Англии.

Судьба 24-летнего бразильца до сих пор не решена. Родриго надеется заслужить доверие Хаби Алонсо, но Реал не исключает вариант с продажей игрока, если клуб получит хорошее предложение.

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По информации AS, Тоттенхэм заинтересован в трансфере вингера "бланкос". Ранее сообщалось об интересе Ливерпуля, Баварии, Арсенала и Челси к Родриго.

Отмечается, что после победы в Лиге Европы "шпоры" хотят не просто сохранить костяк команды, а усилить его. При этом председатель правления клуба Дэниел Леви попытается добиться снижения цены на Родриго до уровня ниже 90 миллионов евро.

Пока ни один из клубов не вел переговоров с Реалом – были только предварительные контакты с представителями бразильца. Сам футболист хочет обсудить вопрос о своем будущем с главным тренером мадридцев Хаби Алонсо.

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