Реал нашел талантливого француза на замену Бензема

Реал попытается повторить свой подвиг 10-летней давности и вновь подписать перспективного нападающего Лиона.

В лагере мадридского клуба серьезно намерены подписать летом форварда Лиона Райана Шерки, сообщает El Confidencial.

"Не путайте Формулу-1 с картингом": Бензема уничтожил форварда, который заменил его в сборной Франции

Если трансфер будет согласован, то королевский клуб оставит 16-летнего таланта в Лионе на правах аренды. В Мадриде ожидают, что в будущем Райан сможет заменить 32-летнего Бензема.

Напомним, Карим также присоединился к Реалу, перейдя из Лиона в 2009-м.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних