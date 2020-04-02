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Реал нашел талантливого француза на замену Бензема

17:11 41 Читати українською
Реал нашел талантливого француза на замену Бензема
Райан Шерки / Фото ФК Лион

Реал попытается повторить свой подвиг 10-летней давности и вновь подписать перспективного нападающего Лиона.

В лагере мадридского клуба серьезно намерены подписать летом форварда Лиона Райана Шерки, сообщает El Confidencial.

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Если трансфер будет согласован, то королевский клуб оставит 16-летнего таланта в Лионе на правах аренды. В Мадриде ожидают, что в будущем Райан сможет заменить 32-летнего Бензема.

Напомним, Карим также присоединился к Реалу, перейдя из Лиона в 2009-м.

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