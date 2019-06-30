Реал нашел способ убедить Манчестер Юнайтед отпустить Погба

Полузащитник Реала Иско может стать частью трансфера Поля Погба, подписание которого является давней целью мадридцев.

Полузащитник Реала Иско может покинуть клуб. "Бланкос" рассматривают вариант включения 27-летнего полузащитника в сделку по трансферу Поля Погба. Такое решение принял Флорентино Перес, хотя Зинедин Зидан не прочь сохранить Иско в команде, сообщает Don Balon.

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Отмечается, что именно президент Реала настоял на том, чтобы Иско сыграл в заключительных матчах сезона 2018/19 во избежание снижения трансферной стоимости испанца. В то же время издание подчеркивает, что ради подписания Поля Погба Зидан все же готов пожертвовать Иско.

Флорентино Перес считает, что 40 млн евро и права на Иско убедят Манчестер Юнайтед отпустить чемпиона мира. Ожидается, что в ближайшее время испанский хавбек и его агент поедут в Манчестер подыскивать жилье.

Иско выступает за Реал с 2013 года. В сезоне 2018/19 хавбек сыграл 37 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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