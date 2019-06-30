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Реал нашел способ убедить Манчестер Юнайтед отпустить Погба

12:11 302 Читати українською
Реал нашел способ убедить Манчестер Юнайтед отпустить Погба
Реал мечтает о Поле Погба / фото из соцсетей

Полузащитник Реала Иско может стать частью трансфера Поля Погба, подписание которого является давней целью мадридцев.

Полузащитник Реала Иско может покинуть клуб. "Бланкос" рассматривают вариант включения 27-летнего полузащитника в сделку по трансферу Поля Погба. Такое решение принял Флорентино Перес, хотя Зинедин Зидан не прочь сохранить Иско в команде, сообщает Don Balon.

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Отмечается, что именно президент Реала настоял на том, чтобы Иско сыграл в заключительных матчах сезона 2018/19 во избежание снижения трансферной стоимости испанца. В то же время издание подчеркивает, что ради подписания Поля Погба Зидан все же готов пожертвовать Иско.

Флорентино Перес считает, что 40 млн евро и права на Иско убедят Манчестер Юнайтед отпустить чемпиона мира. Ожидается, что в ближайшее время испанский хавбек и его агент поедут в Манчестер подыскивать жилье.

Иско выступает за Реал с 2013 года. В сезоне 2018/19 хавбек сыграл 37 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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