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Реал нашел сенсационного кандидата на замену Лопетеги

28 октября 14:26 632 Читати українською
Реал нашел сенсационного кандидата на замену Лопетеги
Хулен Лопетеги / соцсети

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить мадридский Реал.

Хулен Лопетеги может быть уволен в случае поражения от Барселоны в Эль Классико. Как сообщает The Sunday Times, "королевский клуб" может пригласить на должность Роберто Мартинеса.

Барселона – Реал: у Лопетеги есть шанс прервать "проклятие", которое длится уже 41 год

Ранее сообщалось о возможном назначении на место Лопетеги Антонио Конте или Жозе Моуринью.

Роберто Мартинес с 2016 года возглавляет сборную Бельгии и успел с ней завоевать "бронзу" чемпионата мира-2018.

Матч Барселона – Реал состоится сегодня, 28 октября, в 17:15 по киевскому времени.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Бельгия Бельгия Роберто Мартинес Роберто Мартинес
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