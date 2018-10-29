Реал нашел сенсационного кандидата на замену Лопетеги

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может возглавить мадридский Реал.

Хулен Лопетеги может быть уволен в случае поражения от Барселоны в Эль Классико. Как сообщает The Sunday Times, "королевский клуб" может пригласить на должность Роберто Мартинеса.

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Ранее сообщалось о возможном назначении на место Лопетеги Антонио Конте или Жозе Моуринью.

Роберто Мартинес с 2016 года возглавляет сборную Бельгии и успел с ней завоевать "бронзу" чемпионата мира-2018.

Матч Барселона – Реал состоится сегодня, 28 октября, в 17:15 по киевскому времени.

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