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Реал нашел новый клуб для Вальехо – игрок не выдержал конкуренции в АПЛ

12:51 95 Читати українською
Реал нашел новый клуб для Вальехо – игрок не выдержал конкуренции в АПЛ
Хесус Вальехо / Фото ФК Реал

Защитник Хесус Вальехо отныне будет защищать цвета Гранады.

Гранада договорилась с Реалом об аренде Хесуса Вальехо, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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Соглашение между 23-летним испанцем и его новой командой рассчитано до 30 июня 2020-го. Последние полгода Хесус провел в Вулверхэмптоне также на правах аренды, но не смог закрепиться в составе "волков", сыграв лишь 7 матчей.

Напомним, Реал приобрел Вальехо в 2015 году у Сарагосы. С тех пор игрок почти не выступал за королевский клуб, кочуя по арендам.

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