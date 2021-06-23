Реал нашел неожиданную замену Рамосу в Серии А
12:29 - Читати українською
Мадридский Реал готов усилить позицию центрального защитника после ухода Серхио Рамоса из клуба.
"Сливочные" проявляют интерес к центральному защитнику Ромы Роджеру Ибаньесу, сообщает AS.
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Селекционеры Реала следят за выступлениями бразильца в Серии А, который может стать заменой дуэта центрбеков Алаба – Милитао. Transfermarkt оценивает Ибаньеса в 25 млн евро.
Добавим, что Роджер провел 40 матчей в составе Ромы в прошлом сезоне, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
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