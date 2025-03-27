Руководство "сливочных" летом будет готово рассмотреть предложения по трансферу украинского голкипера и позволит ему уйти, если поступит достойный запрос. На замену украинцу Реал хочет подписать вратаря Борнмута Кепу Аррисабалагу, сообщает Football España.

Лунин получил в Реале сумасшедшую премию, что уточнили испанские СМИ – президент мадридского клуба никогда такого не делал

Напомним, недавно Андрей Лунин продлил контракт с мадридским клубом до июня 2030 года, однако агент игрока Жорже Мендеш ищет ему другие варианты продолжения карьеры. Ранее появилась информация, что голкипером интересуется английский Манчестер Юнайтед.

Кепа Аррисабалага ранее выступал за Реал в сезоне 2023/2024, однако проиграл конкуренцию Андрею Лунину. Соглашение 30-летнего испанца с Челси действует до 2026 года, поэтому он может стать дешевой и надежной альтернативой для Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Кепа выступает на правах аренды за Борнмут. На его счету 25 матчей, в которых кипер пропустил 31 гол и оформил 6 "клиншитов". Андрей Лунин в нынешней кампании сыграл 10 поединков за Реал, пропустил 13 голов и в четырех матчах сыграл "на ноль".

Реал стал последним четвертьфиналистом ЛЧ – "сливочные" выстояли в битве с Атлетико, выиграв драматическую серию пенальти