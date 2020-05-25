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Реал нашел ключ к подписанию Холанда

09:30 80 Читати українською
Реал нашел ключ к подписанию Холанда
Эрлинг Холанд и Ашраф Хакими / ФК Боруссия Д

Мадридский клуб не оставляет надежд усилиться 19-летним форвардом Боруссии Д.

Реал все еще планирует усилиться Эрлингом Холандом, который в сезоне 2019/20 поразил всю Европу. 19-летний норвежец перебрался в Боруссию Д зимой и успел забить 10 голов в 10 матчах Бундеслиги. Понятно, что выступления Холанда привлекли внимание топ-клубов Европы, среди которых оказался и мадридский Реал.

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"Сливочные" планируют подписать Холанда летом 2022 года – как раз тогда истекает контракт Карима Бензема, которого норвежец и заменит на Сантьяго Бернабеу. Королевский клуб собирается включить в сделку Ашрафа Хакими, выступающего за Боруссию на правах аренды, отмечает AS.

Генерального директора дортмундцев Ханса-Йоахима Ватцке и президента Реала Флорентино Переса связывают дружеские отношения, поэтому ожидается, что клубы смогут достичь согласия. Если Хакими продолжит выступления в Бундеслиге, то шансы на переход Холанда в Реал значительно возрастут.

К слову, 21-летний Ашраф проводит в Дортмунде второй сезон. В текущем сезоне он провел 39 матчей, забил 8 голов и отдал 10 ассистов. Летом Хакими должен вернуться в Реал, которому принадлежат права на игрока.

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