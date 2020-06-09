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Реал нашел интересную альтернативу Камавинге за 20 миллионов

17:36 6 Читати українською
Реал нашел интересную альтернативу Камавинге за 20 миллионов
Флорентину (слева) / EFE

Руководство "сливочных" продолжает искать усиление без особых финансовых затрат.

Мадридский Реал нацелился на защитника Бенфики Флорентину, сообщает издание Sport.es.

Реал готов переключиться на лидера Милана в случае провала с Камавинга – есть два серьезных конкурента

Приоритетным вариантом для Реала остается Эдуардо Камавинга, однако Ренн наотрез отказывается отпускать свою 17-летнюю звезду. Как следствие, боссы "галактикос" обратили свои взоры на 20-летнего португальского полузащитника. Кроме игровых качеств руководство "сливочных" более чем устраивает цена на игрока – стоимость Флорентину не должна превысить 20 млн евро.

Напомним, Флорентину – воспитанник Бенфики. В текущем сезоне португалец провел за свою команду 17 матчей во всех турнирах.

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