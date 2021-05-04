Мадридский гранд начал поиски игроков, которые могли бы заменить лидеров команды в случае их ухода из клуба.

"Сливочные" нацелились на Маркиньоса – одного из лидеров текущего состава ПСЖ, утверждает Le Buteur.

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Реал рассматривает игрока сборной Бразилии в качестве долгосрочной замены Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану, будущее которых в Мадриде пока не решено. Соглашение испанца завершается летом, но стороны не могут найти консенсуса в вопросе нового сотрудничества. Контракт француза действующий до следующего года, однако СМИ пророчат ему уход.

Маркиньос в нынешнем сезоне провел 34 поединка, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Соглашение 26-летнего бразильца с парижанами рассчитано до лета 2024-го, а Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро.

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