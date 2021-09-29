Мадридский Реал решил перестраховаться, если трансфер Килиана Мбаппе не состоиться. Уже есть первая потенциальная замена.

22-летний француз остается приоритетной целью "сливочных" на лето 2022 года. Но Реал имеет минимальные опасения, что ПСЖ все же убедит Мбаппе остаться. Поэтому Флорентино Перес начал поиски альтернативных вариантов.

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Как сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, один из таких – Виктор Осимхен. Форвард Наполи феерично начал текущий сезон (шесть голов и один ассист в 6-ти матчах) и считается едва ли не лучшим игроком Серии А прямо сейчас. Правда, кроме Реала, за Осимхеном охотятся еще несколько грандов европейского футбола – Челси, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Манчестер Сити.

Напомним, Наполи приобрел Виктора прошлым летом у Лилля. Такой трансфер обошелся "голубым" в 70 млн евро, форвард подписал контракт до 2025 года.

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