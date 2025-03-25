Реал направил официальное предложение правому защитнику Ливерпуля и сборной Англии Тренту Александеру-Арнольду и его представителям. Об этом информирует Фабрицио Романо. Согласно источнику, в настоящее время стороны обсуждают детали сделки.

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Сообщается, что все вовлеченные стороны уверены в достижении договоренности.

Ранне сообщалось, что в Реале Александера-Арнольда ждут не только высокие зарплатные условия, но и привлекательные бонусы. Если в Ливерпуле он зарабатывал около одиннадцати миллионов евро за сезон, то в Мадриде эта цифра может вырасти до пятнадцати миллионов с премиями за результативность и подписным бонусом "эквивалентным разумной стоимости трансфера". Соглашение начнет действовать с 1 июля 2025 года.

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