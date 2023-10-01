"Мы очень хорошо вошли в игру, но когда Реал вышел из-под нашего давления, они немного потопили нас. Первый ассист Беллингема удивительный, этот гол причинил нам боль. Реал был очень активным, они были лучшими в зонах и это стоило нам очков. Возможно, мы немного снизили темп, но были довольны игрой.

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Это первое поражение в этом сезоне, но я горжусь игрой команды. Чемпионат продолжается, мы должны расти. Реал нанес нам сильный удар, но мы получили его от нового лидера Ла Лиги. Стараемся играть один в один. Это также ставит нас на наше место, мы команда с очень маленьким бюджетом. Цель – сохранение места в чемпионате.

Относительно замены Цыганкова... Он сказал мне, что его что-то беспокоило. Он попросил замену. Что-то с мышцами, не знаем, серьезно это или нет. Придется провести медицинское обследование", – цитирует Санчеса AS.

Напомним, поражение опустило Жирону на третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

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