Директор мадридского Реала Эмилио Бутрагеньо рассказал о важности Луки Модрича для клуба и намекнул на продолжение сотрудничества с хорватом.

"Есть такие игроки, как Модрич, которые делают этот вид спорта лучшим. Его пас на Ферлана Мэнди в первом тайме матча с Алавесом был прекрасен.

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Для нас это роскошь иметь в составе такого игрока. Он много дал нам, он все еще дает нам много и будет продолжать это делать", – цитирует Бутрагеньо Marca.

Заметим, действующий контракт Луки Модрича рассчитан до лета этого года, а о новом соглашении стороны еще не договорились. Хорват находится в Мадриде с 2012 года и успел провести за "сливочных" почти 370 матчей.

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