Реал получил серьезный удар на старте Лиги чемпионов. Уже на четвертой минуте поединка против Марселя травму получил Трент Александер-Арнольд. Защитник сразу схватился за заднюю поверхность бедра и не смог продолжить игру.

Через несколько часов после матча клуб обнародовал официальное медицинское заключение: у игрока диагностировано мышечное повреждение бицепса бедра левой ноги. Трент пропустит ориентировочно от шести до восьми недель и останется под наблюдением врачей.

Травма значительно усложняет жизнь Хаби Алонсо. В следующих матчах Лиги чемпионов, в частности против казахстанского Кайрата 30 сентября, он не сможет рассчитывать на англичанина. Дополнительной проблемой стало и удаление Дани Карвахаля в той же игре – у Реала остался лишь один номинальный правый защитник.

С начала сезона Александер-Арнольд успел провести три матча на Сантьяго Бернабеу, еще две выездные встречи отработал Карвахаль. Теперь тренерскому штабу придется искать альтернативы: в прессе уже предполагают, что на позиции правого защитника могут сыграть Федерико Вальверде или даже Марко Асенсио.

