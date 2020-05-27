toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС

Реал начал тренировку с минуты молчания

18:27 16 Читати українською
Реал начал тренировку с минуты молчания
Варан, Модрич, Бейл, Бензема / Фото ФК Реал

В мадридском клубе помнят, какое трудное время сейчас переживает человечество.

В Испании начался 10-дневный траур по жертвам коронавируса. К почтению памяти присоединился также Реал.

Ла Лига получила разрешение возобновить сезон – известна дата

Сегодняшнюю тренировку столичный клуб начал с минуты молчания.

Напомним, руководство Примеры уже с 8 июня надеется возобновить поединки. После 27-ми сыгранных туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реал на 2 очка.

Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод

blog_ava
Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча – Михайличенко выдал креативный состав, а Цитаишвили забил 2 гола за 4 минуты
13:55
1120
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания коронавирус Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
33
мин
РБ Лейпциг
19:30
Герта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук