Совет директоров Реала ратифицировал соглашения с инвестиционной фирмой Sixth Street и компанией Legends, специализирующейся на управлении стадионами, информирует сайт клуба .

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Sixth Street получает право участвовать в управлении некоторыми новыми предприятиями в Сантьяго Бернабеу в течение 20 лет. Legends же поделятся опытом и знаниями по оптимизации управления ареной. То есть партнеры помогут клубу организовать работу стадиона так, чтобы он каждый день активно использовался.

"Это соглашение укрепляет нас в достижении целей по дальнейшему росту доходов стадиона как от спортивных мероприятий, так и от мероприятий иного рода", – отмечает пресс-служба мадридцев.

Реал с помощью компаний ожидает зарабатывать на эксплуатации Бернабеу, реконструкция которого продолжается, около 360 миллионов, то есть более 7 миллиардов за 20-летний срок. Такая сумма контрастирует с той, которую Мадрид получает сейчас (150 млн годовых).

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