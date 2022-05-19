Реал начал сотрудничество с компаниями, которое принесет более 7 миллиардов в бюджет
Мадридський клуб ухвалив рішення залучити партнерів до управління оновленим Сантьяго Бернабеу.
Совет директоров Реала ратифицировал соглашения с инвестиционной фирмой Sixth Street и компанией Legends, специализирующейся на управлении стадионами, информирует сайт клуба.
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Sixth Street получает право участвовать в управлении некоторыми новыми предприятиями в Сантьяго Бернабеу в течение 20 лет. Legends же поделятся опытом и знаниями по оптимизации управления ареной. То есть партнеры помогут клубу организовать работу стадиона так, чтобы он каждый день активно использовался.
"Это соглашение укрепляет нас в достижении целей по дальнейшему росту доходов стадиона как от спортивных мероприятий, так и от мероприятий иного рода", – отмечает пресс-служба мадридцев.
Реал с помощью компаний ожидает зарабатывать на эксплуатации Бернабеу, реконструкция которого продолжается, около 360 миллионов, то есть более 7 миллиардов за 20-летний срок. Такая сумма контрастирует с той, которую Мадрид получает сейчас (150 млн годовых).
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