Королевский клуб хочет установить причины частых травм собственных игроков. Для этого Реал пошел на неожиданный шаг.

Мадридский гранд начал расследование внутри коллектива. Причиной таких радикальных действий стало большое количество повреждений в лагере "сливочных", сообщает Marca.

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В течение текущего сезона футболисты Реала получили 41 травму, что является самым высоким показателем в Ла Лиге на данный момент. Лечение требовалось 20 игрокам, которые суммарно пропустили 823 дня, что равно 146 матчам.

Заметим, на внутренней арене команда Зидана отстает от лидера – Атлетико – на 6 пунктов, но "матрасники" еще имеют встречу в запасе. В 1/8 Лиги чемпионов "галактикос" будут противостоять Аталанте Коваленко и Малиновского.

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