Реал начал расследование из-за высокой травматичности своих исполнителей
Королевский клуб хочет установить причины частых травм собственных игроков. Для этого Реал пошел на неожиданный шаг.
Мадридский гранд начал расследование внутри коллектива. Причиной таких радикальных действий стало большое количество повреждений в лагере "сливочных", сообщает Marca.
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В течение текущего сезона футболисты Реала получили 41 травму, что является самым высоким показателем в Ла Лиге на данный момент. Лечение требовалось 20 игрокам, которые суммарно пропустили 823 дня, что равно 146 матчам.
Заметим, на внутренней арене команда Зидана отстает от лидера – Атлетико – на 6 пунктов, но "матрасники" еще имеют встречу в запасе. В 1/8 Лиги чемпионов "галактикос" будут противостоять Аталанте Коваленко и Малиновского.
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