Реал начал продажу футболок Азара – бельгийцу присвоили номер Роналду

Мадридский Реал уже продает футболки с фамилией Азара под 7 номером.

Мадридский Реал начал продажу футболок Эдена Азара в официальном магазине в аэропорту Эль-Прат в Барселоне.

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Судя по всему, Азар выступать за Реал под седьмым номером, который ранее принадлежал Криштиану Роналду, а в сезоне-2018/19 под ним выступал Мариано Диас. Напомним, в Челси Эден выступал под десятым номером.

Добавим, что в сезоне-2018/19 Эден провел за "синих" 51 матч, в которых забил 19 мячей и сделал 16 голевых передач.

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