"Сливочные" внимательно следили за прогрессом французского оборонца и хотели бы видеть его в своей команде. Контракт Лени Йоро с Лиллем истекает летом 2025 года. Чтобы не потерять 18-летнего таланта бесплатно, "доги" решили начать переговоры с Реалом.

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Как сообщает The Athletic, мадридцы предлагают за защитника около 40 миллионов евро, а также готовы добавить к этой сумме бонусы. Ранее Лилль требовал около 100 млн, но все стороны понимали, что это слишком высокая сумма.

Ожидается, что Реал быстро достигнет договоренности о личных условиях с Лени Йоро, поскольку финансовое предложение мадридцев удовлетворяет финансовые потребности француза. Более того, защитник не рассматривал другие клубы, потому что хочет присоединиться только к "сливочным".

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