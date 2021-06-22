Реал начал летний сбор с новым тренером – в обойме Анчелотти 15 игроков, включая Лунина
Мадридский клуб в неполном составе уже начал подготовку к следующему сезону.
Новоиспеченный тренер Реала Карло Анчелотти созвал доступных игроков "сливочных" на межсезонный сбор, сообщает AS.
Лунин стал целью четырех испанских клубов – это создает Реалу проблему
Из-за Евро-2020 и Копа Америка в лагерь мадридского клуба прибыли 15 футболистов, среди которых есть и украинский голкипер Андрей Лунин.
Вратари: Лунин, Альтубе;
Защитники: Карвахаль, Одриосола, Начо, Марсело, Менди;
Хавбеки: Иско, Едегор, Васкес, Асенсио;
Нападающие: Диас, Мариано, Родриго, Йович.
Ориентировочная дата старта нового сезона Ла Лиги – 15 августа.
Серхіо Рамос покинув Реал: 16 миттєвостей легендарного капітана в Мадриді – брудні фоли, пристрасні голи, титул короля