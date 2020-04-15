Реал нацелился на звезду Лестера

Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон заинтересовал очередной топ-клуб.

Руководство Реала размышляет над подписанием Джеймса Мэддисона, сообщает Don Balon.

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23-летний хавбек находится на радарах многих европейских грандов, главным претендентом на игрока называют Манчестер Юнайтед. Лестеру известно о спросе на своего таланта, поэтому "лисы" не хотят отпускать Джеймса дешевле, чем за 80 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Мэддисон провел 28 матчей, в которых отличился 6-ю голами и 4-мя ассистами.

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