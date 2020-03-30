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Реал нацелился на защитника Севильи

22:09 55 Читати українською
Реал нацелился на защитника Севильи
Диего Карлос / Фото ФК Севилья

Мадридцы решили поискать усиления защитного звена во внутреннем первенстве.

Защитник Севильи Диего Карлос попал на радары Реала, сообщает Don Balon.

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Королевский клуб попытается подписать 27-летнего защитника уже летом, для этого мадридцы готовы включить в сделку своего хавбека Данни Себальйоса, который сейчас на правах аренды защищает цвета Арсенала.

По данным transfermarkt, Диего оценивается в 40 млн евро. В нынешнем сезоне Примеры Карлос провел 25 матчей, в которых отметился двумя голами.

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