Реал нацелился на защитника Севильи

Украина — 19:41 608
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"Им это все до задницы": новая зарплата футболистов – Костевича, Бутко и других украинцев постиг громкий обвал в Польше
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"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана ДинамоИнтервью — 15:30 376
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"Я відмовився грати за збірну Росії". Олексій Михайличенко – про кар'єру у Сампдорії та Рейнджерс і патріотичну позиціюИнтервью — 15:16 1676
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Від Динамо і Реала до Дніпра й фіаско Роналду: 7 найкрутіших матчів, які назавжди врізалися в пам'ять редакції Футбол 24Мир — 13:28 338
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Семин близок к отставке из Локомотива – его преемник освободит место для легенды КарпатРоссия — 12:09 945