Реал нацелился на защитника Севильи

Мадридцы решили поискать усиления защитного звена во внутреннем первенстве.

Защитник Севильи Диего Карлос попал на радары Реала, сообщает Don Balon.

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Королевский клуб попытается подписать 27-летнего защитника уже летом, для этого мадридцы готовы включить в сделку своего хавбека Данни Себальйоса, который сейчас на правах аренды защищает цвета Арсенала.

По данным transfermarkt, Диего оценивается в 40 млн евро. В нынешнем сезоне Примеры Карлос провел 25 матчей, в которых отметился двумя голами.

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