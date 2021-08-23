Эмерик Ляпорт попал в список трансферных целей Реала, сообщает Daily Mail.

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В лагере "горожан" 27-летний испанец потерял место в стартовом составе с приходом Рубена Диаша. Поэтому руководство Сити готово отпустить Эмерика, на этом трансфере чемпионы Англии могут заработать до 70 млн евро. Конкуренцию Реалу в охоте за Ляпортом составит Ювентус, которому также интересен защитник сборной Испании.

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В прошлом сезоне АПЛ Эмерик провел 16 матчей.

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