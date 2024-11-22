Реал может подхватить игрока, который несколько потерялся в лондонском Челси.

Мадридцы сохраняют интерес к полузащитнику Энцо Фернандесу, утверждает Fichajes.net.

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Реал следил за аргентинцем еще во время выступлений за Ривер Плейт и Бенфику, однако Челси оказался проворнее, заплатив "орлам" 120 млн евро. Чемпион мира пока не демонстрирует свой максимум на Стэмфорд Бридж, а летом еще и вляпался в расистский скандал. Главный тренер лондонцев Энцо Мареска в АПЛ доверяет другим центрахавам.

Реал до сих пор считает 23-летнего Фернандеса интересным исполнителем, однако вряд ли сможет удовлетворить финансовые запросы Челси. "Синие" рассчитывают отбить все 120 млн евро.

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