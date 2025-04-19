Вингер Лиона Райан Шерки может переехать на Сантьягу Бернабеу летом.

После провальной кампании в текущем сезоне Лиги чемпионов, мадридский Реал активно ищет усиление для состава в летнее трансферное окно.

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Одним из главных кандидатов на переезд в королевский клуб стал французский атакующий полузащитник Райан Шерки из Лиона, сообщает Diario SPORT.

Шерки засиял в Лиге Европы, забив 2 гола в четвертьфинальном противостоянии против МЮ. Несмотря на блестящую игру француза, Лион может продать 21-летнего игрока по очень низкой цене из-за финансовых проблем команды. Речь идет о 35 миллионах евро.

Добавим, что в текущем сезоне Райан Шерки оформил 12 голов и 18 ассистов в 39 матчах за "олимпийцев".

МЮ создал камбэк года, забив трижды за 7 минут и прорвавшись в полуфинал ЛЕ, Тоттенхэм, Лацио и Атлетик тоже в 1/2